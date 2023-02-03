Определение термина "Чистое кредитование"

Чистое кредитование

превышение или дефицит источников финансирования по сравнению с расходами на приобретение нефинансовых активов; на уровне национальной экономики показывает количество ресурсов, которое данная страна предоставляет в распоряжение остального мира; чистое заимствование — получение страной ресурсов от остального мира.