Определение термина "Дамно"

Дамно

1) разница между изменением реальной стоимости денег, исчисленной по их товарному эквиваленту в текущих рыночных ценах, и изменением денежного курса по отношению к твердой валюте; 2) расходы банковских учреждений, связанные с инкассированием сданных на комиссию векселей, то есть с получением наличных денег по этим векселям; взимаются с клиентов.