Определение термина "Давление на медведей"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

меры, принимаемые центральным банком для оказания давления на спекулянтов валютного рынка, играющих на понижение цен без покрытия, страхования рисков.

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