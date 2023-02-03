Определение термина "Действительная ставка процента"

Действительная ставка процента

реальная, эффективная ставка процента в условиях его начисления за периоды меньше года. Действительная годовая ставка процента рассчитывается по формуле: [(1 + n/m)m — 1], где n — номинальная годовая ставка, используемая при начислении процентов (выраженная в относительных единицах); m — число периодов начисления процентов в году.