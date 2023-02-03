Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

"1) круг занятий, деятельности; 2) область знаний или навыков, профессия; 3) коммерческое предприятие; 4) административное или судебное разбирательство по какому-либо факту, событию; 5) папка с документами, относящимися к факту, вопросу, лицу. "

1) профессия, круг занятий, область знаний или навыков; 2) предприятие; 3) административное или судебное разбирательство по какому-либо факту, событию; 4) папка с документами, относящимися к факту, вопросу, лицу.

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