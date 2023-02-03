Определение термина "Демография"

Демография

(от греч. dḗmos — народ и grapho — пишу) — наука о народонаселении, изучающая изменение численности населения, рождаемость и смертность, миграцию, половозрастную структуру, национальный состав, географическое распределение и их зависимость от социально-экономических, исторических и других факторов.