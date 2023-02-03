Определение термина "Денарий"

Денарий

(лат. denarius — состоящий из десяти) — древнеримская серебряная монета в 10 ассов, содержавшая 4,5 г серебра. Чеканка Д. началась в 269 г. до н.э. Д. получил распространение и за пределами Римской империи. От Д. получили свое название современные динары.