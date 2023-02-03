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Определение термина "Денежная масса совокупная"

Денежная масса совокупная -
"полный объем выпущенных в обращение денег, включая наличные деньги, чеки, денежные средства предприятий и населения, хранимые на счетах в банках, безусловные (подлежащие безусловной оплате) денежные обязательства. См. также ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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