Денежная масса совокупная

"полный объем выпущенных в обращение денег, включая наличные деньги, чеки, денежные средства предприятий и населения, хранимые на счетах в банках, безусловные (подлежащие безусловной оплате) денежные обязательства. См. также ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. "