Определение термина "Денежное обращение"

Денежное обращение

1) непрерывное движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее оборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. Наличное Д.О. обслуживается банкнотами и металлической монетой, безналичное-банковскими депозитами при посредстве чеков, жироприказов, кредитных карточек и т.д.;

2) совокупность всех платежных средств, используемых в стране в определенный период времени (величина Д.О.).