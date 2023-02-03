Определение термина "Денежное вознаграждение"

Денежное вознаграждение

денежная оплата труда работников в виде заработной платы и премиальных выплат, зависящая от количества и качества труда. При комиссионном вознаграждении торговых работников оплата труда зависит от денежного оборота, от денежной выручки при продаже товаров. Агентское вознаграждение -оплата агентских посреднических услуг по продаже, рекламе или покупке товара. Дегрессивное вознаграждение - система, предусматривающая уменьшение суммы вознаграждения посреднику в зависимости от объема реализации. Линейное вознаграждение - система, при которой посредник получает определенный процент с оборота без каких-либо изменений в зависимости от объема реализации. Прогрессивное вознаграждение — при котором с ростом объема реализации увеличивается процент вознаграждения.