Определение термина "Денежные документы"

Денежные документы

1) почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты, оплаченные путевки в дома отдыха, санатории и др. Д.Д. учитываются на счете 56 «Денежные документы» по номинальной стоимости. Аналитический учет Д. Д. ведется по их видам;

2) счет 56 раздела V «Денежные средства» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. №56.