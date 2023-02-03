Определение термина "Денежные обязательства"

Денежные обязательства

1) обязательства предприятия по выплате денег, оплате счетов и требований, включая выплату начисленной заработной платы, предъявленных денежных счетов (платежных требований), оплату объявленных дивидендов, внесение налогов и иных платежей, возвращение банковских ссуд и процентов по ним, выкуп выпущенных облигаций; 2) обязательства государства, обусловленные необходимостью оплаты государственных заказов и закупок, выплаты социальных пособий, выкупа облигаций, денежных сертификатов и оплаты процентов по ним, возврата полученных кредитов. Д.О., подлежащие неукоснительному исполнению, называются безусловными.