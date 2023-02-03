Определение термина "Деньга"

Деньга

"денга — русская серебряная монета, применявшаяся в XIV—XVII вв. В разных российских княжествах отличалась весом и изображением на монетах. Свое название получила от тюркского слова ""таньга"" (""теньга""), которым прежде называлась серебряная монета, использовавшаяся в государствах Средней Азии. Название ""деньга"" послужило источником собирательного названия платежных средств — деньги."