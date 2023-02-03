Определение термина "Депорт"

Депорт

(фр. deport) — вид биржевой сделки на срок, заключаемой на фондовой бирже лицами, играющими на понижение курса ценных бумаг («медведями»). Такие лица, заключая, например, сделку на продажу акций через некоторый срок по определенной цене, рассчитывают, что они смогут по наступлению, этого срока приобрести акции по более низкой цене. В итоге «медведь» надеется получить прибыль в виде курсовой разницы между ценой, по которой он продал акции, и более низкой ценой их приобретения.