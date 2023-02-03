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Определение термина "Депорт"

Депорт -
(фр. deport) — вид биржевой сделки на срок, заключаемой на фондовой бирже лицами, играющими на понижение курса ценных бумаг («медведями»). Такие лица, заключая, например, сделку на продажу акций через некоторый срок по определенной цене, рассчитывают, что они смогут по наступлению, этого срока приобрести акции по более низкой цене. В итоге «медведь» надеется получить прибыль в виде курсовой разницы между ценой, по которой он продал акции, и более низкой ценой их приобретения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Депорт -
(от франц. dépôt) — разница между стоимостью валюты (ценных бумаг) при срочных сделках и курсом ее продажи за наличный расчет, то есть текущей ценой; противоположные понятия — репорт; контанго. В англоязычных странах депорт называется бэквардэйшн. См. также ДИЗАЖИО.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Депорт: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка