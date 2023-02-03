Определение термина "Депозит до востребования"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

денежный вклад, который банк обязан вернуть по первому требованию вкладчика полностью или частично в любое время.

В Точке есть депозиты на любой случай: от одного дня до года. Всё оформление — онлайн.

Популярные термины

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

УЧЕТНАЯ СТАВКА

1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. централ...

ДЕТЕРМИНАНТ

"(от лат. determinaus, determinautis — определяющий) — фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, от...

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы пост...

БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ

часы рабочего дня банка, в течение которых производятся платежные операции, датируемые этим числом, обычно с 10 до 16 ча...

ЛИЧНЫЙ ДОХОД

денежный доход работника, складывающийся из заработной платы и дополнительных платежей, включая дивиденды, проценты, рен...