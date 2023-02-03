Детская облигация

облигация, эмитированная с номиналом меньше стандартного, общепринятого ($1000); облигация, номинал которой составляет $500, $100, $25 (для сберегательных облигаций); обычно Д.О. продаются с дисконтом из-за определенного интереса к ним на рынке.