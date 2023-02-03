Определение термина "Девизы"

Девизы

(фр. — devises) 1) международные платежные средства (переводы, чеки, аккредитивы, выставленные на иностранные банки, платежные требования, платежные поручения и векселя), подлежащие оплате за рубежом, а также иностранные банковские билеты и монеты; 2) словесные символы, используемые для условного обозначения экономических, предпринимательских операций, например девиз торгов на бирже: «Покупай по низким, продавай по высоким ценам».