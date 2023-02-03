Определение термина "Дифференциал"

Дифференциал

здесь: 1) премия или скидка по отношению к цене базисного сорта, с которой могут быть предложены другие сорта, допустимые к поставке по фьючерсному контракту; 2) компенсация дилеру за совершение сделки с нестандартной партией ценных бумаг.