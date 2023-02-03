Определение термина "Дифференция"

Дифференция

1) прибыль, которая причитается, или убыток, который следует оплатить при ликвидации (откупе) фьючерсного контракта; 2) скидки или премии в случае, если качество доставленного товара не соответствует базисному качеству или условия поставки по срочному контракту отличаются от оговоренных.