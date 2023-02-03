Определение термина "Дискриминация"

Дискриминация

(от лат. discriminatio — различение) — ущемление или лишение прав одних экономических субъектов (государств, предприятий, граждан) в сравнении с другими без законных на то оснований. Экономическая дискриминация приводит к тому, что дискриминируемый субъект оказывается в невыгодном, неблагоприятном положении. Дискриминация по отношению к государству способна вызвать с его стороны ответные меры к обидчику, именуемые реторсией.