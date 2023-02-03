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Определение термина "Дивиденд"

Дивиденд -
(от лат. dividendus — подлежащий разделу) — часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет между акционерами (обладателями акций) и выплачивает им ежегодно в соответствии с имеющимися у них акциями и с учетом достоинства акций. Размер дивидендов, выплачиваемых на привилегированные акции, фиксирован заранее. Дивиденды по обыкновенным акциям могут меняться в зависимости от прибыльности акционерного общества и направлений использования полученной прибыли.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Дивиденд -
(лат. dividendus — подлежащий разделу) — часть суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством акций. Выплата Д. в первую очередь осуществляется по привилегированным (преференциальным) акциям (до того, как уплачиваются налоги и распределяется обычный Д.), а затем по простым акциям. Размер Д., выплачиваемых по привилегированным акциям, фиксирован заранее. Д. по обыкновенным акциям могут меняться в зависимости от прибыльности акционерного общества и направлений использования полученной прибыли. В случае неполной оплаты акций Д. выплачиваются акционеру пропорционально оплаченной части стоимости акций, если иное не предусмотрено уставом акционерного общества. Д. могут выплачиваться ежеквартально, два или один раз в год. Д. не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе акционерного общества.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Дивиденд: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка