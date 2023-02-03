Определение термина "Дивиденд"

Дивиденд

(лат. dividendus — подлежащий разделу) — часть суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством акций. Выплата Д. в первую очередь осуществляется по привилегированным (преференциальным) акциям (до того, как уплачиваются налоги и распределяется обычный Д.), а затем по простым акциям. Размер Д., выплачиваемых по привилегированным акциям, фиксирован заранее. Д. по обыкновенным акциям могут меняться в зависимости от прибыльности акционерного общества и направлений использования полученной прибыли. В случае неполной оплаты акций Д. выплачиваются акционеру пропорционально оплаченной части стоимости акций, если иное не предусмотрено уставом акционерного общества. Д. могут выплачиваться ежеквартально, два или один раз в год. Д. не выплачиваются по акциям, находящимся на балансе акционерного общества.