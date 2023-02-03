Определение термина "Дивиденды"

Дивиденды

выплаты, которые получают инвесторы или акционеры компании. Дивиденды рассчитывают при распределении чистой прибыли. Компания сама определяет частоту выплат: один раз в квартал, полгода или год. Обычно компании платят участникам дивиденды в течение 60 дней после принятия решения о выплате и оформления протокола, но срок может отличаться. Дивиденды облагаются налогом — 13%.