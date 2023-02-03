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Определение термина "Договор двусторонний"

Договор двусторонний -
(англ. bilateral agreement) — договор, по которому стороны взаимно приобретают права и обязанности. К таким договорам относятся, например, договоры купли-продажи, найма. В двустороннем договоре для каждой из сторон предусматриваются ее обязательства, поэтому такие договоры иногда называют двусторонне-обязательными. Двусторонний договор опирается на принцип взаимности: каждая сторона вправе отказаться от исполнения своего обязательства, если другая сторона не исполняет свое обязательство или не изъявляет готовности его исполнить.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Договор двусторонний: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка