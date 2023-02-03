Определение термина "Договор двусторонний"

Договор двусторонний

(англ. bilateral agreement) — договор, по которому стороны взаимно приобретают права и обязанности. К таким договорам относятся, например, договоры купли-продажи, найма. В двустороннем договоре для каждой из сторон предусматриваются ее обязательства, поэтому такие договоры иногда называют двусторонне-обязательными. Двусторонний договор опирается на принцип взаимности: каждая сторона вправе отказаться от исполнения своего обязательства, если другая сторона не исполняет свое обязательство или не изъявляет готовности его исполнить.