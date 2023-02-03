Определение термина "Доктрина"

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

совокупность постулатов, которые служат основой теории. Экономическая Д. способствует объяснению теории и осуществлению анализа экономических механизмов, отражает необходимость выбора между совокупностями основополагающих принципов, на основе которых может развиваться объяснительная теория.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

совокупность постулатов, которые служат основой экономической теории. Доктрина способствует объяснению теории и осуществлению анализа экономических механизмов, отражает необходимость выбора между совокупностями основополагающих принципов, на основе которых может развиваться объяснительная теория.

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