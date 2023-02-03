Определение термина "Долевая собственность"

Долевая собственность

доля — часть доходов, имущества, других ценностей, на которую вправе претендовать один из участников общего дела, коллективных собственников, наследников. Мера, в которой участник общего дела вносит в него собственные ресурсы, денежные средства, именуется долевым участием.