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Определение термина "Доллар"

Доллар -
денежная единица США (доллар США), Канады (канадский доллар), Австралии (австралийский доллар) и ряда других стран. Делится на 100 центов. В США введен в 1786 г. в виде монеты с серебряным содержанием в 24,34 г чистого серебра. Золотое содержание было определено вначале в 1,6 г чистого золота, в 1900 г. снизилось до 1,5 г, а в 1934 г. — до 0,8886 г. Затем золотые долларовые монеты были изъяты из обращения и заменены банкнотами в виде денежных знаков в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долл.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Доллар: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка