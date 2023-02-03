Должностной оклад

размер номинальной месячной заработной платы, установленный работнику в соответствии с занимаемой им должностью. Оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием и должностной вилкой, шкалой категорий. К Д.О., как правило, устанавливаются надбавки в зависимости от стажа работы, квалификации, знания иностранного языка. Оклад в сумме с надбавками и возможными премиями за качество, срочность выполнения работы составляет реальную заработную плату.