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Определение термина "Доверительная собственность"

Доверительная собственность -
собственность на имущественные ценности, право на управление которыми собственник-доверитель, именуемый в этом случае учредителем, передает другому лицу, именуемому доверительным собственником. Доверять управление своей собственностью другим могут как физические (частные), так и юридические лица. Доверительные собственники обладают правом распоряжаться доверенным им имуществом только таким образом и в тех пределах, которые указаны учредителем в договоре. Учредитель вправе поручить доверительному собственнику передавать доходы от использования доверительной собственности третьим лицам, которых именуют бенефициарами. Доверительными собственниками могут быть юридические органы, опекуны, опекунские советы.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Доверительная собственность -
собственность на имущественные ценности, право на управление которыми собственник-доверитель, называемый в этом случае учредителем, передает другому лицу, называемому доверительным
собственником. Доверять управление своей собственностью другим могут как физические (частные), гак и юридические лица. Доверительные собственники обладают правом распоряжаться доверенным им имуществом только таким образом и в тех пределах, которые указаны учредителем в договоре. Учредитель вправе поручить доверительному собственнику передавать доходы от использования доверительной собственности третьим лицам, которые называются бенефициариями (выгодоприобретателями). Доверительными собственниками могут быть юридические органы, опекуны, опекунские советы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Доверительная собственность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка