Определение термина "Доверительная собственность"

Доверительная собственность

собственность на имущественные ценности, право на управление которыми собственник-доверитель, именуемый в этом случае учредителем, передает другому лицу, именуемому доверительным собственником. Доверять управление своей собственностью другим могут как физические (частные), так и юридические лица. Доверительные собственники обладают правом распоряжаться доверенным им имуществом только таким образом и в тех пределах, которые указаны учредителем в договоре. Учредитель вправе поручить доверительному собственнику передавать доходы от использования доверительной собственности третьим лицам, которых именуют бенефициарами. Доверительными собственниками могут быть юридические органы, опекуны, опекунские советы.