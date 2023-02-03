Доверительно-сберегательные банки

разновидность кооперативных банковских учреждений. Управляют ими советы доверенных лиц; общая координация деятельности осуществляется центральным доверительно-сберегательным банком. Большая часть аккумулируемых средств инвестируется в государственные долговые обязательства; по кругу операций все более приближаются к коммерческим банкам.