Определение термина "Доверительные паевые фонды"

Доверительные паевые фонды

кредитно-финансовые учреждения, аккумулирующие мелкие сбережения населения и вкладывающие их в акции и облигации. Мобилизуют свой капитал путем продажи паев, дающих право на пропорциональную долю в доходе фонда. Активы доверительных паевых фондов включают диверсифицированный портфель наиболее прибыльных и надежных бумаг (в т.ч. около 80 % акций частных фирм), обеспечивающий держателям паев доход выше уровня ссудного процента. По уставу обязаны по первому требованию выкупить пай по цене, на 4-5 % ниже продажной. Получили широкое распространение среди средних и мелких вкладчиков.