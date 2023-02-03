Экологические фонды

внебюджетные фонды, источниками поступления средств которых являются средства предприятий и граждан в виде: платы за нормативные и сверхнормативные (лимитные и сверхлимитные) выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения. Размеры платы за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов установлены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28.08.92 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», а также в соответствии с другими инструктивно-нормативными документами; сумм, полученных по искам о возмещении вреда, и штрафов за экологические правонарушения. Штрафы взимаются за экологические правонарушения в размерах, определенных действующим законодательством: Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (ст. 84), Земельным кодексом РСФСР (ст. 125), другими законодательными актами и решениями Правительства России. Штрафы налагаются в пределах компетенции специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации (в том числе органами в области охраны природы, санитарно-эпидемиологического надзора и др.). Конкретный размер налагаемого штрафа определяется органом, налагающим штраф, в зависимости от характера и вида совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя и причиненного вреда. Расчет сумм по возмещению вреда производится в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния природного объекта с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Операции по перечислению средств в экологические фонды отражаются в бухгалтерском учете предприятий-плательщиков в следующем порядке: платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ, уровни вредного воздействия, лимиты размещения отходов, осуществляемые за счет себестоимости продукции (работ, услуг), отражаются на дебете счета 20 «Основное производство» и кредите счета 67 «Расчеты по внебюджетным платежам»; платежи за превышение предельно допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, уровней вредного воздействия, лимитов размещения отходов, штрафы за экологические правонарушения, платежи в возмещение причиненного вреда осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользо-вателей, и отражаются на дебете счета 81 «Использование прибыли» и кредите счета 67 «Расчеты по внебюджетным платежам», а также на дебете счета 67 и кредите счета 51 «Расчетный счет».