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Определение термина "Экономическая помощь"

Экономическая помощь -
предоставление богатыми государствами материальной, денежной, технической помощи более бедным, обычно на безвозмездной основе. Такая помощь часто оказывается странам, регионам, людям, пострадавшим от стихийных бедствий, военных конфликтов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Экономическая помощь: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка