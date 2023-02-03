Определение термина "Экономические рычаги"

Экономические рычаги

инструменты управления экономикой; включают систему цен и тарифов, налоги, финансово-кредитные рычаги и т.п. Название «рычаги» отражает тот факт, что они используются в качестве средства изменения экономического состояния объекта, осуществления поворота в экономике. Э.Р. различного или одного вида используются в качестве

инструментов регулирования экономики в целом и воздействия на экономические процессы на уровне предприятий, фирм. Э.Р. представляют собой неотъемлемую часть хозяйственного механизма. Данный термин широко использовался в советской экономике.