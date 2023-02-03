Определение термина "Экс-дивидендный срок"

Экс-дивидендный срок

срок, в течение которого акции продаются как эксдивидендные, то есть продавец сохраняет право на дивиденды, а покупатель его пока еще не получил. Экс-дивидендный срок начинается обычно за 4 рабочих дня до момента дивидендной переписи.