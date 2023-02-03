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Определение термина "Экспедиция"

Экспедиция -
(лат. expeditio —приведение в порядок) 1) отправка грузов, рассылка корреспонденции; 2) учреждение или подразделение, ведающее отправкой, рассылкой; 3) группа лиц, отправляющаяся в путешествие в целях поиска, разведки ч.-л.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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