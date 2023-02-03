Определение термина "Экстраординарные прибыли, убытки"

Экстраординарные прибыли, убытки

прибыли (или убытки) компании, которые одновременно соответствуют двум критериям: они нехарактерны для хозяйственной деятельности предприятия и возникают достаточно редко. К ним относятся убытки вследствие стихийных бедствий, экспроприации собственности, запретительных мер правительства, а также прибыли в результате благотворительных пожертвований в пользу компании и др. В ряде случаев допускается включение в эти прибыли (или убытки) статей, по характеру не являющихся экстраординарными (например, необычайно большие прибыли или убытки, возникшие в результате погашения задолженности). Экстраординарные прибыли или убытки учитываются при налогообложении