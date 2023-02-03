Эквивалент

равнозначащий, равносильный продукт. Эквивалентность особенно важна при сравнении товаров и их обмене друг на друга. С этой целью используются товарные Э., то есть товары, равноценные другим, используются как эталоны сравнения ценности. Всеобщим товарным Э., с которым сравниваются все товары, являются деньги.