Определение термина "Эластичность"

Эластичность

(от греч. elasticos — гибкий) мера реагирования одной переменной величины на изменение другой; число, которое показывает процентное изменение одной переменной в результате однопроцентного изменения другой переменной. Математически Э. является производной одного показателя по другому, изменение одного показателя, обусловленное приращением другого показателя на единицу.