Определение термина "Эмиссия"

Эмиссия

(лат. emissio — выпуск) 1) выпуск в обращение денежных знаков во всех формах, акций, сертификатов, облигаций и других ценных бумаг; ведет к увеличению денежной массы в обороте. Основные формы эмиссии: эмиссия кредитных денег — банкнот; депозитно-чековая эмиссия; эмиссия ценных бумаг. В Российской Федерации Э. денег осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации; 2) любой вид ценных бумаг компании или процесс выпуска в обращение таких бумаг.