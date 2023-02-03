Определение термина "Евродоллары"

Евродоллары

европейские доллары, представляющие денежные средства в долларах США, помещенные их владельцами в банки, находящиеся за пределами США, главным образом в европейские банки. Банковские счета в долларах позволяют банкам, в которых открыты счета, использовать долларовые деньги для операций на международном рынке ссудных капиталов, так как доллар признан в качестве мировой валюты.