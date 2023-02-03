Определение термина "Еврооблигация"

Еврооблигация

международная ценная бумага на предъявителя, представляющая собой долговое обязательство заемщика, получившего долгосрочный (от 5 до 15 лет) заем в какой-либо из евровалют. Представляет собой обычную или конвертируемую облигацию, выпуск и размещение которых (евроэмиссия) осуществляется эмиссионным синдикатом, состоящим из банков, кредитных учреждений, брокерских и других фирм разных стран. Номинальная стоимость Е., как правило, эквивалента 1000 долларов США. Основными эмиссионными центрами Е. являются Лондон, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Нидерланды, Антильские, Бермудские, Багамские острова, Сингапур, Гонконг.