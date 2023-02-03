Определение термина "Европейский социальный фонд"

Европейский социальный фонд

фонд Европейского союза, участвующий в решении проблем занятости. Учрежден в 1959 г., в результате реформы 1971 г. были более четко определены приоритеты его деятельности. Фонд представляет субсидии для развития профессионального образования, для финансирования программ повышения занятости, развития отраслей, переживающих спад, помощи в трудоустройстве иммигрантам и женщинам. Большое внимание уделяется финансированию программ по устройству на работу молодежи, особенно лиц в возрасте до 25 лет.