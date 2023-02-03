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Определение термина "Факторинг"

Факторинг -
(англ. factoring) — разновидность торгово-комиссион-ной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента, вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их дочерними фактор-компаниями мелким и средним фирмам (клиентам). Суть Ф. — перепродажа права на взыскание долгов путем частичной оплаты счета (обычно до 70—80%). Процесс Ф. состоит в том, что фактор-фирма приобретает у клиента право на взыскание долгов и частично оплачивает своим клиентам требования к их должникам, то есть возвращает долги в размере от 70 до 80% до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за вычетом процентов возвращается клиентам после погашения должником всего долга. В результате клиент фактор-фирмы получает возможность быстрее возвратить долги, за что он выплачивает фактор-фирме определенный процент. При осуществлении факторинга клиент передает свое право получения долга от должника фактор-фирме. Оплата услуг по Ф. составляет до 1,5% общей суммы счета плюс рыночная ставка кредита на полученную авансом сумму. Ф. возник в XVI-XVII вв. как операция торговых посредников, а затем приобрел форму кредитования.
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Факторинг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка