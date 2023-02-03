Определение термина "Фазы экономического цикла"

Фазы экономического цикла

последовательность фаз, которые проходит экономика в результате циклической динамики: пик, соответствующий периоду, в течение которого реальный выпуск достигает своего максимального значения; кризис (сокращение), в рамках которого наблюдается снижение реального объема производства; дно («подошва») - точка, когда реальный выпуск доходит до своего минимального уровня; подъем — период, характеризующийся ростом валового национального продукта. Сокращение общего объема производства называют также спадом или рецессией; термин депрессия используется по отношению к длительным спадам.