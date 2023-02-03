Определение термина "Фидуциарный счет"

счет, которым банк или трастовая фирма управляет по доверенности.

Популярные термины

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

дочерняя компания, которая является подчиненной другой, материнской компании....

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

ДЕНЬГИ

"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...

ДЕНЬГИ

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...