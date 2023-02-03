Определение термина "Фифо"

Фифо

(FIFO — англ. First-In-First-Out) — 1) метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов по цене первой поступившей или изготовленной партии. Применение этого метода приводит к тому, что запасы на конец периода оцениваются по их фактической себестоимости, а в себестоимости реализованной продукции учитываются цены наиболее ранних закупок. В условиях роста цен чистая прибыль предприятия оказывается завышенной; 2) метод расчета процентов при досрочном изъятии части сберегательного вклада из банка, заключающийся в том, что расчет ведется в предположении изъятия всей первой суммы, принятой на вклад.