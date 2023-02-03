Определение термина "Фьючерсный контракт"

Фьючерсный контракт

заключаемый на бирже контракт на поставку, продажу или покупку определенного количества товара по: определенной цене в установленный момент времени в будущем.; Эти условия оговаривавются при заключении контракта. Обычно Ф.К. играют роль ценных бумаг, используются как спекулятивная ценная бумага либо для страхования от непредвиденного изменения цен, продаются и покупаются на рынках.