Определение термина "Флаг"

Флаг

термин, используемый в анализе конъюнктуры финансового рынка для обозначения движения цен на графике, напоминающем параллелограмм или прямоугольник (флаг). После падения и подъема некоторое время цены изменяются в определенном, достаточно узком коридоре, затем тенденции возобновляются.