Определение термина "Форма бухгалтерского учета"

Форма бухгалтерского учета

определенная схема построения и взаимосвязи регистров, порядок и способы регистрации и группировки учетных данных. В настоящее время используются следующие формы: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная, компьютерная и др. При мемориально-ордерной форме главным учетным регистром является мемориальный ордер, в котором указывается корреспонденция счетов по конкретным операциям. Журнально-ордерная форма предполагает главными учетными регистрами журналы-ордера, построенные по кредитовому принципу) т. е. все записи по каждой операции производятся с кредита основного счета, для которого открыт журнал-ордер, в корреспонденции с дебетуемыми счетами, наименование которых указывается в журнале-ордере. Ежемесячно журналы-ордера закрываются, а итоги переносятся в Главную книгу. Упрощенная форма бухгалтерского учета применяется для малых предприятий (см. Рекомендации по ведению бухгалтерского учета и применению учетных регистров на малых предприятиях, утвержденные письмом Минфина СССР от 02.07.91 № 40) с использованием рабочего Плана счетов с сокращенным числом счетов и заключается в ведении учета всех операций в книге учета хозяйственных операций и ведомости учета заработной платы. При использовании регистров учета имущества используют следующие ведомости: учета основных средств и начисленных амортизационных отчислений; учета производственных запасов и готовой продукции; учета расчетов; учета реализации; учета расчетов с поставщиками; учета денежных средств; учета затрат на производство; учета заработной платы. Ежемесячно итоги деятельности обобщаются в так называемой «шахмат-ке», на основании которой составляется оборотная ведомость, служащая основой для составления баланса.