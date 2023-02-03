Определение термина "Формирование спроса"

Формирование спроса

целенаправленные действия продавцов, экспортеров товара, маркетинговые усилия фирм и предпринимателей, проводимые в интересах возбуждения, повышения спроса потенциальных покупателей, потребителей на определенный товар. Основным инструментом Ф.С. является реклама, информирование потребителя о новом для него товаре.